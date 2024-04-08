Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Идеально меня характеризует». Трусова показала, каким будет интерьер её квартиры

«Идеально меня характеризует». Трусова показала, каким будет интерьер её квартиры
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова поделилась с фанатами новостями касательно ремонта её квартиры. Фигуристка показала видео, на котором представлено, каким будет интерьер помещений.

«Как дела на моей стройке? Пока вот так, в конце видео делюсь с вами визуализациями квартиры от моего дизайнера. Жду с нетерпением переезда! И да, вы угадали, я выбрала более тёмный дизайн, мне кажется, что этот интерьер идеально характеризует меня», — написала Трусова в своих социальных сетях.

Помимо серебра на ОИ-2022, в активе Трусовой есть золото ЧР-2022, две золотые медали с юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронза со взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где Трусова заняла второе место.

Материалы по теме
Дочь Тутберидзе с мужем – в лучшем тренерском штабе мира! Разбираем инсайд Дэйва Лиcа
Дочь Тутберидзе с мужем – в лучшем тренерском штабе мира! Разбираем инсайд Дэйва Лиcа
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android