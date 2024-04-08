Дочь Тутберидзе с мужем – в лучшем тренерском штабе мира! Разбираем инсайд Дэйва Лиcа

Понедельник оправдывает звание самого жаркого дня в мире фигурного катания. Ночью американский блогер Дэйв Лиc опубликовал новость о том, что грузинская танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин теперь будет тренироваться в Канаде, а именно в современной Мекке танцев на льду – академии Монреаля.

Почему произошёл переход, стоит ли верить инсайду Лиса и какие перспективы ждут дочь Этери Тутберидзе с партнёром в новом тренерском штабе?

Сообщение от The Skating Lesson звучит так: «Дэвис и Смолкин приняты в Монреаль… дом этики. Я думаю, им нужен был ещё один судья». Также Лис подчеркнул, что, по официальной информации, Этери Тутберидзе не участвовала в переговорах о переходе.

За океаном Диана и Глеб работают давно. В 2019 году они переехали в США, чтобы тренироваться у Игоря Шпильбанда. В этом штабе Дэвис и Смолкин провели три сезона, вышли во взрослые и сумели добиться лучших результатов в карьере на данный момент: серебро чемпионата России и попадание на Олимпийские игры в Пекин. Эти соревнования, как потом оказалось, стали последними для пары в сборной России, затем последовал переходный период: целый год Диана и Глеб не выходили на старты, пока не стало известно, что они перешли под флаг Грузии.

Разлад со Шпильбандом случился летом 2022-го. По словам тренера, инициатива прекратить сотрудничество исходила не от него. «Мы расстались очень доброжелательно. Считаю, что лучше сделать ту работу, которую с ними провёл, я не мог. Думаю, они благодарны за наш совместный путь. Я очень рад, что Глеб с Дианой состоялись как пара, и желаю им дальнейшего развития», – цитирует тренера Sports. Новым выбором пары стала команда Елены Новак и Алексея Килякова, с которым сама Этери Тутберидзе когда-то каталась в паре.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на ОИ-2022 Фото: РИА Новости

Год Диана и Глеб просто тренировались вхолостую, а в сезоне-2023/2024 дебютировали в составе сборной Грузии. Что касается работы с новым штабом, многие специалисты отмечали, что работа с Киляковым не сделала пару хуже, но и большого прогресса отмечено не было. На чемпионате Европы спустя два года Дэвис и Смолкин стали восьмыми, хотя перед Олимпиадой были седьмыми при наличии ещё двух российских пар. На дебютном чемпионате мира Диана и Глеб стали 12-ми: неплохой результат для начала, но рывка не случилось.

Чувствовалось, что будет сделан какой-то шаг вперёд – а куда амбициозной паре перебираться в Северной Америке, если не в Монреаль?

В Ice Academy Montreal (IAM) прямо сейчас тренируется огромное число дуэтов, находящихся в топе своих сборных. Двукратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США, Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен из Канады, Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании, Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Литвы, Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо из Франции… Список внушительный. Кто-то работает непосредственно с Дюбрей и Лозоном в Монреале, некоторые пары трудятся в кампусе в канадском Лондоне, где тренируют Скотт Моир, Мэдисон Хаббелл и Адриа Диас.

Монреальская академия доминирует в танцах на льду не первый цикл. Именно в Монреале у Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрей тренировались Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, именно в этом штабе к ОИ-2018 готовились Тесса Вирту и Скотт Моир, две пары этого штаба оказались на пьедестале почета ОИ-2022.

Теперь путь в Монреальской академии начинают и Диана с Глебом, и на этот путь будет очень интересно посмотреть. Дэйв Лис промахивался с инсайдами, но насчёт тренерских групп Дэвис и Смолкина оказывался прав – об уходе пары от Шпильбанда первым сообщил именно он.