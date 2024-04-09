Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Костылева: точно не боялась Мишина, как Тутберидзе и Гончаренко при первой встрече

12-летняя российская фигуристка Елена Костылева поделилась впечатлениями от встречи с тренером Алексеем Мишиным. Ранее спортсменка опубликовала совместное фото с Мишиным, назвав его своим «фигурным дедушкой».

Отметим, что в середине марта Костылева начала тренироваться у воспитанника Мишина – двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. Под его руководством Елена стала победительницей Первенства России среди девушек старшего возраста.

«Я точно не боялась его. Как при первой встрече боялась Инну Германовну (Гончаренко) или Этери Георгиевну (Тутберидзе). Алексей Николаевич — добрый», — приводит слова Костылевой «Матч ТВ».

Несмотря на столь юный возраст, Костылева уже успела потренироваться под руководством таких именитых специалистов, как Сергей Давыдов, Этери Тутберидзе, Вадим Раевский и Виктория Буцаева.