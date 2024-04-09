Фигуристки Трусова, Медведева, Туктамышева и Акатьева станут участницами шоу Тутберидзе

Российские фигуристки Александра Трусова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева выступят на шоу «Чемпионы на льду» в Москве и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба команды Этери Тутберизе.

Также в шоу примет участие олимпийская чемпионка Алина Загитова и фигуристка Софья Акатьева. Акатьева выступит только в Москве. В заявку включены и спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также юные фигуристы, показавшие себя на чемпионате России в этом году, — Аделия Петросян, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк

Напомним, Трусова и Медведева ушли от тренера Тутберидзе спустя некоторое время после участия в Олимпиаде в 2022 году. Туктамышева перед началом сезона объявляла о перерыве в спортивной карьере, который ей нужен, чтобы больше заняться саморазвитием.

Шоу «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге состоится 9 апреля, в Москве — 12 апреля.