Александра Трусова представила новый показательный номер под AC/DC на шоу Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, призёр чемпионата мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова сегодня, 30 марта, представила новый показательный номер под песню AC/DC Thunderstruck 1990-го года на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Отметим, что ранее на паблик-токе «Чемпионата» Трусова рассказывала о скорой постановке новых номеров: «Сейчас я буду выступать в туре Этери Тутберидзе. Точно будет новый номер, второй — ещё не знаю. Пока всё, что я хочу, потихоньку воплощаю».

Напомним, в ближайший месяц во многих городах России пройдёт ледовое шоу Тутберидзе. С самого начала в качестве участников шоу были заявлены олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Анна Щербакова не примет участия в шоу из-за травмы.