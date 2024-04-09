Переход Дэвис и Смолкина в академию Монреаля подтвердил тренер Алексей Киляков

Переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в академию Монреаля подтвердил американский тренер Алексей Киляков, с которым пара занималась до этого.

«Да, Диана и Глеб перешли тренироваться в Монреаль», — приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».

Спортсмены катаются в паре с сезона-2018/2019, и лишь год они провели в России, после чего переехали в США. Сезон-2019/2020 был непростым из-за травмы ноги Дэвис. В сезоне-2023/2024 дуэт выступал за Грузию.

Напомним, ранее стало известно, что фигуристы, выступающие в танцах на льду и представляющие Грузию, переходят в ледовую академию Монреаля. Сейчас она считается лучшей академией в танцах на льду. Там занимаются и действующие чемпионы мира, американский дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.