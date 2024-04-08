Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в академию танцев на льду в Монреале. Об этом сообщил американский журналист Дэйв Лиз из The Skating Lesson.

Ранее танцевальный дуэт, выступающий за Грузию, тренировался под руководством Алексея Килякова.

Напомним, 23 марта, в Монреале (Канада) на чемпионате мира спортсмены представили произвольный танец. Бывший российский дуэт, ныне представляющий Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, занял итоговое 12-е место, набрав 188,34 балла по сумме двух прокатов.

Первыми на чемпионате мира стали Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Судьи оценили их выступление в 222,20 балла. Спортсмены оказались на первом месте как после ритм-, так и после произвольного танца.