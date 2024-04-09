«Я отстаивала не свои личные интересы». Щербакова — о споре с Траньковым

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что во время спора с Максимом Траньковым на Кубке Первого канала отстаивала интересы своей команды, а не свои личные.

«Как я уже сказала, этот спорт учит сдерживать свои эмоции. Но не всегда это удаётся. И в данном случае я отстаивала не свои личные интересы, а нашей команды. Считаю, что капитан команды обязан, как бы ни было неловко и непривычно, делать всё возможное, чтобы защитить свою команду от несправедливости и возможных ошибок», — приводит слова Щербаковой Sport 24.

Фигуристка также призналась, что, хотя осознаёт, что Кубок Первого канала — это больше праздник спорта, а не соревнование, по ходу участия всё равно появляется азарт.

Напомним, команда Щербаковой в итоге одержала победу на Кубке Первого канала — 2024.