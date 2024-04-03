Анна Щербакова рассказала о начале занятий фигурным катанием и переходе к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова рассказала о начале своего пути в фигурном катании и последующем переходе к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. По её словам, начальные этапы карьеры были сложнее, чем она могла себе представить.

«Первые тренировки я помню очень смутно, Помню только, что это оказалось не так легко, как я думала, потому что с первых секунд я начала падать. Я не понимала, что происходит. Почему я вдруг не могу стоять на своих ногах и сама кататься. Почему мне надо держаться за бортик, топать ножками. Я ведь уже бегаю, прыгаю. Я думала, всё будет намного проще. Но потом у меня начало очень хорошо получаться. Я очень часто выигрывала соревнования, при этом не сильно нервничала перед ними. Мне очень нравилось, что я выхожу на соревнования, всё внимание только на меня, я одна на льду, у меня красивое платье, яркая программа… Я смотрела на судей, улыбалась, подмигивала. До десяти лет это было просто увлечение, без каких-то мыслей. Наверное, в лет девять уже пришлось сделать серьезный выбор, буду ли я этим заниматься профессионально или нет. Я сказала, что мне всё нравится, буду продолжать, поэтому меня перевели в более серьёзную группу к Этери Георгиевне Тутбердизе, где тогда уже готовились серьёзные спортсмены к чемпионатам мира и Олимпийским играм», — сказала Щербакова в интервью «Золотому яблоку».