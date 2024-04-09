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Судья Принс: ISU планирует пересмотреть стоимость элементов

Судья Принс: ISU планирует пересмотреть стоимость элементов
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Судья Йерун Принс рассказал, что Международный союз конькобежцев планирует пересмотреть стоимость элементов, в том числе и непрыжковых.

«ISU планирует пересмотреть базовую стоимость элементов – и это касается не только прыжков. Одна из идей – повысить стоимость непрыжковых элементов (вращений, дорожек и прочего). Это поднимет их значимость и позволит сделать программы более сбалансированными, а также добавить в них артистичности. Потому что сейчас некоторые программы превратились в езду от прыжка к прыжку, это не очень интересно смотреть. А если начнётся пересмотр стоимости непрыжковых элементов, то дело дойдёт и до прыжков», — сказал Принс.

Судья также отметил, что считает стоимость четверного акселя слишком низкой, и предположил, что если его ценность будет выше, то больше фигуристов постараются прыгнуть чисто.

Напомним, недавно 19-летний российский фигурист Владислав Дикиджи на тренировке прыгнул четверной аксель.

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