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Четверной аксель Дикиджи — главная неожиданность сезона по версии читателей «Чемпионата»

Четверной аксель Дикиджи — главная неожиданность сезона по версии читателей «Чемпионата»
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Сегодня, 8 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за самое неожиданное событие сезона-2023/2024 в фигурном катании. По итогам голосования таковым был был признан четверной аксель российского фигуриста Владислава Дикиджи. Этот прыжок прежде чисто исполнял только американский фигурист Илья Малинин.

Самое неожиданное событие сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».

  1. Четверной аксель Дикиджи
  2. Завершение карьеры Тарасовой и Морозова
  3. Дисквалификация Валиевой
  4. Завершение карьеры Самарина
  5. Переход Мозалёва к Тутберидзе
  6. Сальто Адама Сяо Хим Фа
  7. Возвращение Алисы Лью
  8. Приостановка карьеры Туктамышевой
  9. Распад дуэта Шанаева/Дрозд
  10. Травма Морозов и слухи о смене гражданства
  11. Переход Ветлугина к Рукавицыну
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