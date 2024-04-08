Четверной аксель Дикиджи — главная неожиданность сезона по версии читателей «Чемпионата»
Сегодня, 8 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за самое неожиданное событие сезона-2023/2024 в фигурном катании. По итогам голосования таковым был был признан четверной аксель российского фигуриста Владислава Дикиджи. Этот прыжок прежде чисто исполнял только американский фигурист Илья Малинин.
Самое неожиданное событие сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».
- Четверной аксель Дикиджи
- Завершение карьеры Тарасовой и Морозова
- Дисквалификация Валиевой
- Завершение карьеры Самарина
- Переход Мозалёва к Тутберидзе
- Сальто Адама Сяо Хим Фа
- Возвращение Алисы Лью
- Приостановка карьеры Туктамышевой
- Распад дуэта Шанаева/Дрозд
- Травма Морозов и слухи о смене гражданства
- Переход Ветлугина к Рукавицыну
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