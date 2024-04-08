Четверной аксель Дикиджи — главная неожиданность сезона по версии читателей «Чемпионата»

Сегодня, 8 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за самое неожиданное событие сезона-2023/2024 в фигурном катании. По итогам голосования таковым был был признан четверной аксель российского фигуриста Владислава Дикиджи. Этот прыжок прежде чисто исполнял только американский фигурист Илья Малинин.

Самое неожиданное событие сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».