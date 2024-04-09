Тренер Алексей Мишин выразил надежду, что травма Семененко не окажется серьёзной

Алексей Мишин, тренер двукратного чемпиона России Евгения Семененко, выразил надежду, что травма его ученика окажется не очень серьёзной и позволит ему спокойно выступать в шоу, а также готовиться к грядущему сезону-2024/2025.

«Травма была, но надеюсь, что она не будет слишком опасной», – приводит слова Мишина ТАСС.

Второй тренер Семененко, Татьяна Мишина, добавила, что речь идёт о травме ноги, из-за чего было принято решение отказаться не только от выступления в шоу, но и от тренировок.

Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что Семененко из-за травмы не примет участия в ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Фигурист должен был выступить в Санкт-Петербурге.

Отметим, что к участию в шоу Тутберидзе были приглашены не только ученики, тренирующиеся в её группе, но и спортсмены из других тренерских штабов, в том числе Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Макар Игнатов и Елизавета Туктамышева.