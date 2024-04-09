Александр Галлямов обратился к Евгению Семененко с пожеланиями здоровья

Чемпион мира, Европы, России и бронзовый призёр Олимпийских игр в личном зачёте Александр Галлямов, выступающий в парном катании со своей партнёршей Анастасией Мишиной, обратился к двукратному чемпиону России Евгению Семененко с пожеланиями здоровья.

«Сегодня узнал, что Женя Семененко не выступит. Я, конечно, не знаю, что случилось, но, если вдруг это связано со здоровьем, желаю скорейшего выздоровления. Обязательно лечись. И до скорой встречи. «Мишки» с тобой!» – сказал Галлямов в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что Семененко из-за травмы ноги не примет участия в ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Фигурист должен был выступить в Санкт-Петербурге.