Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Галлямов обратился к Евгению Семененко с пожеланиями здоровья

Александр Галлямов обратился к Евгению Семененко с пожеланиями здоровья
Комментарии

Чемпион мира, Европы, России и бронзовый призёр Олимпийских игр в личном зачёте Александр Галлямов, выступающий в парном катании со своей партнёршей Анастасией Мишиной, обратился к двукратному чемпиону России Евгению Семененко с пожеланиями здоровья.

«Сегодня узнал, что Женя Семененко не выступит. Я, конечно, не знаю, что случилось, но, если вдруг это связано со здоровьем, желаю скорейшего выздоровления. Обязательно лечись. И до скорой встречи. «Мишки» с тобой!» – сказал Галлямов в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что Семененко из-за травмы ноги не примет участия в ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Фигурист должен был выступить в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Евгений Семененко не примет участия в шоу Тутберидзе из-за травмы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android