Туктамышева рассказала о постановке нового показательного номера для шоу Тутберидзе

Российская фигуристка, чемпионка России, Европы и мира Елизавета Туктамышева рассказала о постановке нового номера под песни Рианны, который она представила сегодня, 9 апреля, в рамках ледового шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Идея была моя с подругой, ставил напольный танцор, а с Елизаветой Навиславской добавляли хореографию и подчищали», – сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, что сегодня в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проходит шоу Тутберидзе, к участию в котором были приглашены не только ученики, тренирующиеся в её группе, но и спортсмены из других тренерских штабов, в том числе Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Макар Игнатов и Елизавета Туктамышева.