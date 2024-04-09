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Туктамышева рассказала о постановке нового показательного номера для шоу Тутберидзе

Туктамышева рассказала о постановке нового показательного номера для шоу Тутберидзе
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Российская фигуристка, чемпионка России, Европы и мира Елизавета Туктамышева рассказала о постановке нового номера под песни Рианны, который она представила сегодня, 9 апреля, в рамках ледового шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Идея была моя с подругой, ставил напольный танцор, а с Елизаветой Навиславской добавляли хореографию и подчищали», – сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, что сегодня в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проходит шоу Тутберидзе, к участию в котором были приглашены не только ученики, тренирующиеся в её группе, но и спортсмены из других тренерских штабов, в том числе Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Макар Игнатов и Елизавета Туктамышева.

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