Мишина и Галлямов анонсировали усложнение своих программ в следующем сезоне

Чемпионы мира, Европы, России и бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в личном зачёте Анастасия Мишина и Александр Галлямов анонсировали усложнение своих программ в следующем сезоне.

«Мы пятерные точно не планируем. Сейчас тренируемся, работаем, делаем наработки к следующему сезону. Разумеется, будут усложнения. Следите за обновлениями», – сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, в этом году спортсмены выиграли все турниры, в которых принимали участие — два этапа Гран-при России, чемпионат России и Спартакиаду сильнейших.

В прошлом сезоне пара пыталась включать в свои программы тройной лутц, но позднее отказалась от этой идеи из-за дополнительных рисков. Отметим, что основные соперники Мишиной/Галлямова — Бойкова/Козловский — на тренировках исполняют четверной выброс.