«Специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова — о новом номере

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказала о новом показательном номере, поставленном для шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Напомним, в этом году фигуристка представляет два номера — блюз и азиатский номер, реквизитом к которому служат большие рукава. Сегодня, 9 апреля, спортсменка выступает в СК «Юбилейном» в Санкт-Петербурге.

— Во втором азиатском номере у вас очень длинные рукава. С ними долго, наверное, пришлось работать. Как вообще привыкали к таком наряду?

— Я специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев. Было довольно сложно, но всё тренируется, нарабатывается и показывается уже в готовом варианте.