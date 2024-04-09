Даниил Самсонов: сезон оцениваю на шестёрку, надо наладить стабильность и идти к победам

Фигурист Даниил Самсонов, в этом сезоне вернувшийся к соревнованиям после череды травм и занявший пятое место на чемпионате России, поделился эмоциями от недавно закончившегося сезона-2023/2024.

«Как оценю сезон по шкале от 1 до 10? На шестёрку, хотелось бы начать получше, на Спартакиаде я провалился, хотя был идеально готов. Хотелось бы быть чуть постабильнее, цель на сезон – наладить стабильность и идти к победам», – сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, сегодня, 9 апреля, фигурист выступает в СК «Юбилейном» в Санкт-Петербурге на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».