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Трусова не стала отвечать на вопрос о выступлениях на соревнованиях в следующем сезоне

Трусова не стала отвечать на вопрос о выступлениях на соревнованиях в следующем сезоне
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова не стала отвечать на вопрос о выступлениях в следующем сезоне.

«Спасибо, на такие вопросы не отвечаю», – сказала Трусова в ответ на вопрос, будет ли выступать в следующем сезоне на соревнованиях.

Призёр Олимпийских игр Александра Трусова не выступала в сезоне-2023/2024, но о завершении карьеры официально не сообщала. Помимо серебра на ОИ-2022, в активе Трусовой есть золото ЧР-2022, две золотые медали с юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронза со взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где она заняла второе место.

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