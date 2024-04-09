Синицина и Кацалапов назвали фигуристов, которых считают MVP сезона

Серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионы мира и Европы в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказали, кого из российских фигуристов они считают MVP сезона.

Кацалапов: Аделия Петросян — всегда мой топ-1. У пацанов классная конкуренция, есть на кого посмотреть. Но выберем Влада Дикиджи. Пару выбрать сложно одну — Настя Мишина с Сашей Галлямовым всегда крутые, и Саша Бойкова с Димой Козловским классно катаются. И танцоры… Там отдам приз Егору Базину, потому что он — мой друг.

Синицина: А я отдам Ире Хаврониной и Дэвиду Нарижному.

Напомним, сегодня, 9 апреля, танцоры выступают в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».