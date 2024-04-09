Евгения Медведева назвала Петросян, Мишину/Галлямова и Гуменника в числе MVP сезона

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Евгения Медведева назвала MVP сезона.

«В женской одиночке Аделия, если смотреть по стабильности и сложности. Пары у нас не меняются какой год, чередуются Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов, нового я не скажу. Из мальчиков нравится, как стал кататься Петя Гуменник», – сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, сегодня, 9 апреля, фигуристка выступает в СК «Юбилейном» в Санкт-Петербурге на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

В сезоне 2023/24 Аделия Петросян и пара Мишина/Галлямов выиграли все основные соренования — чемпионат России и Спартакиаду сильнейших. Бойкова/Козловский заняли на них вторые места. Пётр Гумменик стал бронзовым призёром чемпионата России. На Спартакиаде он не выступал из-за болезни.