Трусова представила показательный номер под Ваенгу, поставленный Этери Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, призёр чемпионата мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова сегодня, 9 апреля, представила новый показательный номер под песню Елены Ваенги «Шопен», который ей поставила её бывший тренер Этери Тутберидзе.

Ранее на паблик-токе «Чемпионата» Трусова рассказывала о скорой постановке новых номеров: «Сейчас я буду выступать в туре Этери Тутберидзе. Точно будет новый номер, второй — ещё не знаю. Пока всё, что я хочу, потихоньку воплощаю». Отметим, что в туре Тутберидзе спортсменка уже показала три новых номера — под Максим, AC/DC и Елену Ваенгу.

Напомним, в апреле во многих городах России проходит ледовое шоу Тутберидзе. С самого начала в качестве участников шоу были заявлены Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Камила Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Анна Щербакова не примет участия в шоу из-за травмы.