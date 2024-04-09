Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник сообщил, что работает над четверным акселем

Гуменник сообщил, что работает над четверным акселем
Комментарии

Фигурист Пётр Гуменник, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, один из лидеров сезона-2023/2024, рассказал, что работает над четверным акселем.

«Есть работа над четверным акселем», – сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, сегодня, 9 апреля, фигурист выступал в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Отметим, что первым человеком, исполнившим четверной аксель, является американский фигурист Илья Малинин. Российский фигурист Владислав Дикиджи — второй человек в истории и первый из россиян, кому удалось сделать этот элемент чисто.

Материалы по теме
Видео
Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android