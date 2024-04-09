Гуменник сообщил, что работает над четверным акселем

Фигурист Пётр Гуменник, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, один из лидеров сезона-2023/2024, рассказал, что работает над четверным акселем.

«Есть работа над четверным акселем», – сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, сегодня, 9 апреля, фигурист выступал в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Отметим, что первым человеком, исполнившим четверной аксель, является американский фигурист Илья Малинин. Российский фигурист Владислав Дикиджи — второй человек в истории и первый из россиян, кому удалось сделать этот элемент чисто.