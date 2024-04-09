Мишина и Галлямов: музыку для следующего сезона Москвина готовит нам сюрпризом

Чемпионы мира, Европы, России и бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в личном зачёте Анастасия Мишина и Александр Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказали о музыке, которую собираются использовать в программах сезона-2024/2025. По словам спортсменов, они ещё не знают, под что будут катать, так как выбором занимается тренер фигуристов — Тамара Москвина, которая хочет сюрпризом анонсировать композиции своим спортсменам.

Галлямов: Выбрали ли музыку на следующий сезон? Это надо спросить у Тамары Николаевны.

Мишина: Она готовит нам сюрприз, мы даже сами не можем расколоться, потому что сами не знаем, что она подготовила.

Напомним, сегодня, 9 апреля, фигуристы выступали в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».