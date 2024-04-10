Фигурист Козловский объяснил, в чём они с Бойковой прибавили после перехода к Тутберидзе

Чемпионы Европы, двукратные чемпионы России и участники Олимпийских игр Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объяснили, в чём они прибавили после перехода в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Напомним, в прошлое межсезонье фигуристы перешли из группы Тамары Москвиной, в которой тренировались семь лет, к Тутберидзе.

«Присутствует огромное количество позитивных моментов. Прибавили в скорости, в качестве исполнения тех элементов, которые ранее требовали определенной работы. В частности, поддержки, подкруты и тодес», – сказал Козловский в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, сегодня, 9 апреля, фигуристы выступали в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».