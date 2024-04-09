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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова ждут второго ребёнка

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова ждут второго ребёнка
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Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух и его жена, российская актриса Елизавета Арзамасова объявили, что ждут второго ребёнка. Соответствующая информация появилась в социальных сетях Арзамасовой.

Фото: Личный архив

«Думаю, слова тут излишни. Спустя три года. Мы очень рады. Ждём», – сказала Арзамасова в своих социальных сетях, опубликовав видео с округлившимся животом.

Напомним, 50-летний Илья Авербух и 29-летняя Елизавета Арзамасова сыграли свадьбу в 2020 году. В 2021-м у них родился сын Лев. От первой жены, фигуристки Ирины Лобачёвой, с которой хореограф выступал в танцах на льду и стал серебряным призёром Олимпиады, чемпионом мира и Европы, у хореографа есть 20-летний сын Мартин.

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