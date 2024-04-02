«Карьеру киноактёра начинать не намерен». Авербух — после съёмок в сериале «Папины дочки»

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух снялся в новом сезоне сериала «Папины дочки». Одну из главных ролей исполнила жена фигуриста Елизавета Арзамасова.

«‎Как и «‎Ледниковый период», «Папины дочки» стали культовыми для своего поколения. Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актёром. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне. В «Папиных дочках», так как я играл самого себя, а всё остальное сделала Лиза, думаю, что справился. Но карьеру киноактёра начинать не намерен», — приводит слова Авербуха пресс-служба телеканала СТС.

Телеканал СТС объявил, что второй сезон новых «Папиных дочек» стартует 15 апреля. Первый сезон сериала получил преимущественно положительные оценки от кинокритиков.