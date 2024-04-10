Маргарита Базылюк назвала фигуристку, которой восхищается

Чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которое сегодня, 9 марта, проходит в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, назвала фигуристку, которой восхищается.

«Вдохновляюсь на данный момент Аделией Петросян», – сказала Базылюк в микст-зоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, в апреле во многих городах России проходит ледовое шоу Тутберидзе. С самого начала в качестве участников шоу были заявлены Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Камила Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Анна Щербакова не примет участия в шоу из-за травмы.