Видео: Гуменник прыгнул сложнейший каскад из трёх прыжков на шоу Тутберидзе

Фигурист Пётр Гуменник, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, один из лидеров сезона-2023/2024, прыгнул сложнейший каскад из трёх прыжков на шоу Тутберидзе. Спортсмен успешно приземлил четверной флип, ойлер, тройной флип, ойлер, тройной флип. Видео, подтверждающее эту информацию, было опубликовано в фан-аккаунте Гуменника в социальных сетях.

Напомним, вчера, 9 апреля, фигурист выступал в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Отметим, что к участию в шоу были приглашены не только спортсмены, тренирующиеся в группе Тутберидзе, но и ученики других тренерских штабов — Пётр Гуменник, Елизавета Туктамышева, Макар Игнатов и другие.