Семененко получил травму во время попытки исполнения четверного акселя

Двукратный чемпион России Евгений Семененко получил травму на тренировке во время попытки исполнения четверного акселя. Отмечается, что у фигуриста травма правого голеностопного сустава. Восстановление спортсмена займет минимум семь дней. Информацию об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 10 апреля, фигурист должен был выступить в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Позднее тренер Семененко Алексей Мишин выразил надежду, что травма его ученика окажется не очень серьёзной и позволит ему спокойно выступать в шоу, а также готовиться к грядущему сезону-2024/2025. Второй тренер Семененко, Татьяна Мишина, добавила, что речь идёт о травме ноги, из-за чего было принято решение отказаться не только от выступления в шоу, но и от тренировок.