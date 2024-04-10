Новый тренер Дэвис и Смолкина: фигуристы хотели перейти в академию Монреаля в 2022 году

Тренер Роман Агенауэр, работающий в известной танцевальной академии в Монреале, куда в начале межсезонья перешёл дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющий Грузию, сообщил «Матч ТВ», что фигуристы впервые обратились к нему с просьбой о совместной работе два года назад, в 2022 году.

«Всё началось с обычного процесса для спортсменов, которые хотят потренироваться в нашей академии. Диана и Глеб обращались к нам ещё два года назад, но тогда было неподходящее время. Мы подумали, что сейчас всё идёт на улучшение, и начали сотрудничество. Работаем над концепциями танцев к новому сезону, параллельно фигуристы развивают свои спортивные навыки», – приводит слова Агенауэра «Матч ТВ».

Напомним, спортсмены катаются в паре с сезона-2018/2019, в 2019 году они переехали в США, при этом оставались членами сборной России. Под российским флагом Дэвис и Смолкин выступили на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пекине 2022 года. С сезона-2023/2024 дуэт выступает за Грузию.