Лазарев — лучший фигурист сезона по версии читателей «Чемпионата», Федотов — второй

Сегодня, 10 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшего фигуриста сезона-2023/2024. По итогам голосования первое место занял российский фигурист и один из лидеров юниорской сборной Лев Лазарев, выигравший золото этапа Гран-при, золото в команде на Кубке Первого канала среди юниоров, бронзу прыжкового турнира и серебро первенства России. Вторым стал спортсмен Арсений Федотов, на третьем месте расположился россиянин Владислав Дикиджи.

Лучший фигурист сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».