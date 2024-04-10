Лазарев — лучший фигурист сезона по версии читателей «Чемпионата», Федотов — второй
Сегодня, 10 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшего фигуриста сезона-2023/2024. По итогам голосования первое место занял российский фигурист и один из лидеров юниорской сборной Лев Лазарев, выигравший золото этапа Гран-при, золото в команде на Кубке Первого канала среди юниоров, бронзу прыжкового турнира и серебро первенства России. Вторым стал спортсмен Арсений Федотов, на третьем месте расположился россиянин Владислав Дикиджи.
Лучший фигурист сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».
- Лев Лазарев (Россия).
- Арсений Федотов (Россия).
- Владислав Дикиджи (Россия).
- Юма Кагияма (Япония).
- Сёма Уно (Япония).
- Адам Сяо Хим Фа (Франция).
- Илья Малинин (США).
- Пётр Гуменник (Россия).
- Евгений Семененко (Россия).
- Марк Кондратюк (Россия).
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