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Лазарев — лучший фигурист сезона по версии читателей «Чемпионата», Федотов — второй

Лазарев — лучший фигурист сезона по версии читателей «Чемпионата», Федотов — второй
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Сегодня, 10 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшего фигуриста сезона-2023/2024. По итогам голосования первое место занял российский фигурист и один из лидеров юниорской сборной Лев Лазарев, выигравший золото этапа Гран-при, золото в команде на Кубке Первого канала среди юниоров, бронзу прыжкового турнира и серебро первенства России. Вторым стал спортсмен Арсений Федотов, на третьем месте расположился россиянин Владислав Дикиджи.

Лучший фигурист сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».

  1. Лев Лазарев (Россия).
  2. Арсений Федотов (Россия).
  3. Владислав Дикиджи (Россия).
  4. Юма Кагияма (Япония).
  5. Сёма Уно (Япония).
  6. Адам Сяо Хим Фа (Франция).
  7. Илья Малинин (США).
  8. Пётр Гуменник (Россия).
  9. Евгений Семененко (Россия).
  10. Марк Кондратюк (Россия).
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