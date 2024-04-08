Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Лучший фигурист сезона-2023/2024: Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма, Уно, Семененко, Дикиджи, Гуменник, рейтинг

Уникум Малинин или доминирующий в России Семененко? Выбираем лучшего фигуриста сезона
Анастасия Матросова
Рейтинг: лучший фигурист сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии
Свои герои были и у внутреннего сезона, и у международного.

Настало время самого неожиданного и непредсказуемого вида – мужского одиночного катания. Мощнейшие технические рекорды, необычные программы, элементы против правил и сюрпризы от нового поколения, которое уже наступает на пятки!

Эти парни сочетают в своих прокатах невероятную сложность с тонкой передачей образа. Может быть, Илья Малинин окончательно покорил ваше сердце, а может, Владислав Дикиджи стал самой яркой вспышкой? Или сыграли роль стабильно высокие результаты у Евгения Семененко и Петра Гуменника? Пришло время сделать свой выбор.

Вы уже выбрали лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару:
Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!
Рейтинг
Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!
Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона
Рейтинг
Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона

Чем удобен рейтинг «Чемпионата» – вы можете отдать свой голос одному из участников, а можете сразу нескольким, если у вас нет конкретного фаворита.

  • Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший фигурист сезона-2023/2024
Фото: РИА Новости
1 место

Пётр Гуменник (Россия)

Этот сезон для Петра Гуменника начался с громкого скандала и битвы за музыку к короткой программе. Когда эти трудности удалось преодолеть, фигурист начал набирать обороты и уже на этапе Гран-при России в Самаре первым среди наших одиночников пробил отметку в 300 баллов. На чемпионате России не удалось взять золото из-за падения в короткой, но в произвольной Петр выдал практически идеальный прокат и сумел преодолеть рубеж в 200 баллов, добравшись до итоговой бронзы. Отметку в 300 баллов по сумме Гуменник пробивал дважды по сезону, что говорит о стабильно хорошем результате.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
2 место

Илья Малинин (США)

Шесть четверных в произвольной на чемпионате мира, рекорд по баллам, стабильный квад-аксель по ходу сезона – Илья Малинин раздвигает грани возможного! В этом сезоне Илья поработал над второй оценкой, но и о безумной сложности не забыл: первым в мире сделал все четверные на соревнованиях, первым в мире сделал четверной аксель в короткой программе, улетел в космос на оценках за технику на чемпионате мира.

Фото: РИА Новости
3 место

Евгений Семененко (Россия)

Два главных старта в сезоне – две победы, 100-процентный результат показал Евгений Семененко в этом сезоне. На старте в Уфе ему удалось собрать четыре четверных в произвольной программе, а уже на чемпионате России благодаря стабильности, уверенности в своих силах и правильно выбранной тактике Семененко взял второе золото кряду. В Магнитогорске удалось сделать ещё один шаг вперед и показать лучшие баллы российского сезона среди мужчин.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4 место

Владислав Дикиджи (Россия)

Так ворваться в топ – это ещё надо суметь! Прорыв Владислава Дикиджи стал одним из главных событий сезона. Две победы на этапах Гран-при России, когда Владу противостояли сильнейшие конкуренты, серебро чемпионата России (в одном обороте от золота), бронза Спартакиады – на важнейших стартах Дикиджи не сдавал позиции, а в конце сезона ещё и прыгнул четверной аксель на тренировке.

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»
5 место

Лев Лазарев (Россия)

Один из лидеров нашей юниорской сборной мощно прошёл весь сезон – золото этапа Гран-при, победа в команде на Кубке Первого канала среди юниоров, бронза прыжкового турнира, серебро первенства России, наконец, крутое выступление на взрослом КПК в команде Елизаветы Туктамышевой! В Сочи Льву удалось поставить яркую точку: в произвольной программе у него получилось буквально всё, а по технической оценке Лазарев установил новый национальный рекорд.

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»
6 место

Арсений Федотов (Россия)

В этом сезоне Арсений сумел ярко проявить себя и по юниорам, и на турнирах для взрослых. На первенстве России среди юниоров Федотову удалось защитить титул, а на чемпионате России по прыжкам Арсений сумел обыграть абсолютно всех одиночников в стране, включая лидеров взрослой сборной. На Кубке Первого канала Федотов стал одним из джокеров команды Елизаветы Туктамышевой и внёс вклад в общее серебро.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
7 место

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Стремительные взлёты и обидные падения, а также неимоверное количество сальто – вот каким получился этот сезон у французского фигуриста. На домашнем этапе во Франции Адам в яркой битве обошёл Илью Малинина, в Каунасе выиграл второе золото Евро в карьере, а на чемпионате мира совершил яркий рывок с 19-го места после короткой на итоговое третье. Герой сезона? Однозначно.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
8 место

Сёма Уно (Япония)

Непростой сезон вышел у Сёмы Уно, на многих стартах ему приходилось бороться с самим собой. Защитить титул чемпиона мира не удалось, но за этот год Сёма подарил миру фигурного катания две новые уникальные программы, выиграл серебро финала Гран-при и золото чемпионата Японии.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
9 место

Юма Кагияма (Япония)

Очень мощное возвращение в элиту получилось у Юмы Кагиямы. В прошлом сезоне японец не соревновался из-за травмы, в этом же шёл по нарастающей, постепенно наращивал сложность программ. Уверенные прокаты помогли собрать целую россыпь наград: бронза финала Гран-при, золото чемпионата четырёх континентов, серебро чемпионата мира – ниже второй строчки на этом старте Юма в своей карьере на опускался.

Фото: РИА Новости
10 место

Марк Кондратюк (Россия)

Весь сезон Марка – это история возвращения и преодоления. От турнира к турниру Кондратюк сталкивался с трудностями – как в серии Гран-при хорошо завершился только один этап из двух, так и на главных стартах. На чемпионате России выступления не задались, а вот на Спартакиаде в Магнитогорске Кондратюку удалось выдать лучшие прокаты в карьере, набрать практически 300 баллов и завоевать серебро. Вишенкой на торте сезона стали два спецприза на «Русском вызове» за программу «Эйфория».

Ещё рейтинги концовки сезона:
«Шестиквадка» Малинина, взлёт Дикиджи или прорыв Синицыной? Выбираем сенсацию сезона
Рейтинг
«Шестиквадка» Малинина, взлёт Дикиджи или прорыв Синицыной? Выбираем сенсацию сезона
Дисквалификация Валиевой помешает Тутберидзе стать лучшей? Выбираем тренера сезона
Рейтинг
Дисквалификация Валиевой помешает Тутберидзе стать лучшей? Выбираем тренера сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android