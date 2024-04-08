Уникум Малинин или доминирующий в России Семененко? Выбираем лучшего фигуриста сезона

Свои герои были и у внутреннего сезона, и у международного.

Настало время самого неожиданного и непредсказуемого вида – мужского одиночного катания. Мощнейшие технические рекорды, необычные программы, элементы против правил и сюрпризы от нового поколения, которое уже наступает на пятки!

Эти парни сочетают в своих прокатах невероятную сложность с тонкой передачей образа. Может быть, Илья Малинин окончательно покорил ваше сердце, а может, Владислав Дикиджи стал самой яркой вспышкой? Или сыграли роль стабильно высокие результаты у Евгения Семененко и Петра Гуменника? Пришло время сделать свой выбор.

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