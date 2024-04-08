Уникум Малинин или доминирующий в России Семененко? Выбираем лучшего фигуриста сезона

Настало время самого неожиданного и непредсказуемого вида – мужского одиночного катания. Мощнейшие технические рекорды, необычные программы, элементы против правил и сюрпризы от нового поколения, которое уже наступает на пятки!
Эти парни сочетают в своих прокатах невероятную сложность с тонкой передачей образа. Может быть, Илья Малинин окончательно покорил ваше сердце, а может, Владислав Дикиджи стал самой яркой вспышкой? Или сыграли роль стабильно высокие результаты у Евгения Семененко и Петра Гуменника? Пришло время сделать свой выбор.
Чем удобен рейтинг «Чемпионата» – вы можете отдать свой голос одному из участников, а можете сразу нескольким, если у вас нет конкретного фаворита.
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Пётр Гуменник (Россия)
Этот сезон для Петра Гуменника начался с громкого скандала и битвы за музыку к короткой программе. Когда эти трудности удалось преодолеть, фигурист начал набирать обороты и уже на этапе Гран-при России в Самаре первым среди наших одиночников пробил отметку в 300 баллов. На чемпионате России не удалось взять золото из-за падения в короткой, но в произвольной Петр выдал практически идеальный прокат и сумел преодолеть рубеж в 200 баллов, добравшись до итоговой бронзы. Отметку в 300 баллов по сумме Гуменник пробивал дважды по сезону, что говорит о стабильно хорошем результате.
Илья Малинин (США)
Шесть четверных в произвольной на чемпионате мира, рекорд по баллам, стабильный квад-аксель по ходу сезона – Илья Малинин раздвигает грани возможного! В этом сезоне Илья поработал над второй оценкой, но и о безумной сложности не забыл: первым в мире сделал все четверные на соревнованиях, первым в мире сделал четверной аксель в короткой программе, улетел в космос на оценках за технику на чемпионате мира.
Евгений Семененко (Россия)
Два главных старта в сезоне – две победы, 100-процентный результат показал Евгений Семененко в этом сезоне. На старте в Уфе ему удалось собрать четыре четверных в произвольной программе, а уже на чемпионате России благодаря стабильности, уверенности в своих силах и правильно выбранной тактике Семененко взял второе золото кряду. В Магнитогорске удалось сделать ещё один шаг вперед и показать лучшие баллы российского сезона среди мужчин.
Владислав Дикиджи (Россия)
Так ворваться в топ – это ещё надо суметь! Прорыв Владислава Дикиджи стал одним из главных событий сезона. Две победы на этапах Гран-при России, когда Владу противостояли сильнейшие конкуренты, серебро чемпионата России (в одном обороте от золота), бронза Спартакиады – на важнейших стартах Дикиджи не сдавал позиции, а в конце сезона ещё и прыгнул четверной аксель на тренировке.
Лев Лазарев (Россия)
Один из лидеров нашей юниорской сборной мощно прошёл весь сезон – золото этапа Гран-при, победа в команде на Кубке Первого канала среди юниоров, бронза прыжкового турнира, серебро первенства России, наконец, крутое выступление на взрослом КПК в команде Елизаветы Туктамышевой! В Сочи Льву удалось поставить яркую точку: в произвольной программе у него получилось буквально всё, а по технической оценке Лазарев установил новый национальный рекорд.
Арсений Федотов (Россия)
В этом сезоне Арсений сумел ярко проявить себя и по юниорам, и на турнирах для взрослых. На первенстве России среди юниоров Федотову удалось защитить титул, а на чемпионате России по прыжкам Арсений сумел обыграть абсолютно всех одиночников в стране, включая лидеров взрослой сборной. На Кубке Первого канала Федотов стал одним из джокеров команды Елизаветы Туктамышевой и внёс вклад в общее серебро.
Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Стремительные взлёты и обидные падения, а также неимоверное количество сальто – вот каким получился этот сезон у французского фигуриста. На домашнем этапе во Франции Адам в яркой битве обошёл Илью Малинина, в Каунасе выиграл второе золото Евро в карьере, а на чемпионате мира совершил яркий рывок с 19-го места после короткой на итоговое третье. Герой сезона? Однозначно.
Сёма Уно (Япония)
Непростой сезон вышел у Сёмы Уно, на многих стартах ему приходилось бороться с самим собой. Защитить титул чемпиона мира не удалось, но за этот год Сёма подарил миру фигурного катания две новые уникальные программы, выиграл серебро финала Гран-при и золото чемпионата Японии.
Юма Кагияма (Япония)
Очень мощное возвращение в элиту получилось у Юмы Кагиямы. В прошлом сезоне японец не соревновался из-за травмы, в этом же шёл по нарастающей, постепенно наращивал сложность программ. Уверенные прокаты помогли собрать целую россыпь наград: бронза финала Гран-при, золото чемпионата четырёх континентов, серебро чемпионата мира – ниже второй строчки на этом старте Юма в своей карьере на опускался.
Марк Кондратюк (Россия)
Весь сезон Марка – это история возвращения и преодоления. От турнира к турниру Кондратюк сталкивался с трудностями – как в серии Гран-при хорошо завершился только один этап из двух, так и на главных стартах. На чемпионате России выступления не задались, а вот на Спартакиаде в Магнитогорске Кондратюку удалось выдать лучшие прокаты в карьере, набрать практически 300 баллов и завоевать серебро. Вишенкой на торте сезона стали два спецприза на «Русском вызове» за программу «Эйфория».