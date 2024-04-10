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Мишин подтвердил, что Семененко получил травму во время исполнения четверного акселя

Мишин подтвердил, что Семененко получил травму во время исполнения четверного акселя
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Алексей Мишин, тренер двукратного чемпиона России Евгения Семененко, подтвердил, что травма его ученика была получена на тренировке во время попытки исполнения четверного акселя.

«Евгений получил травму голеностопа, исполняя четверной аксель», – приводит слова Мишина ТАСС.

Ранее Мишин выразил надежду, что травма его Семененко окажется не очень серьёзной и позволит ему спокойно выступать в шоу, а также готовиться к грядущему сезону-2024/2025. Второй тренер Семененко, Татьяна Мишина, добавила, что было принято решение отказаться не только от выступления в шоу, но и от тренировок.

Напомним, вчера, 10 апреля, фигурист должен был выступить в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

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