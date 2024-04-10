Мишин подтвердил, что Семененко получил травму во время исполнения четверного акселя

Алексей Мишин, тренер двукратного чемпиона России Евгения Семененко, подтвердил, что травма его ученика была получена на тренировке во время попытки исполнения четверного акселя.

«Евгений получил травму голеностопа, исполняя четверной аксель», – приводит слова Мишина ТАСС.

Ранее Мишин выразил надежду, что травма его Семененко окажется не очень серьёзной и позволит ему спокойно выступать в шоу, а также готовиться к грядущему сезону-2024/2025. Второй тренер Семененко, Татьяна Мишина, добавила, что было принято решение отказаться не только от выступления в шоу, но и от тренировок.

Напомним, вчера, 10 апреля, фигурист должен был выступить в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге на ледовом шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».