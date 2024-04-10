Галлямов рассказал, будут ли они с Мишиной вставлять четверные элементы в программу

Российский фигурист, выступающий в спортивных парах вместе с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов заявил, что они учат четверные подкрут и выброс, однако для того, чтобы вставить в программу элемент, нужно больше времени для отработки.

«Мы тренируем разное — можем и поддержку пять оборотов, и подкрутку в четыре оборота, поэтому ничего нам не мешает, чтобы тренировать четверной выброс. Будем ли мы вставлять этот элемент в программу? Это требует очень долгой подготовки, если мы его не показываем на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем. Мы хотим, чтобы это было в готовом виде, чтобы можно было чисто исполнять на соревнованиях», — приводит слова Галлямова ТАСС.

Напомним, пара фигуристов в этом году на чемпионате России за произвольную программу получила 161,84 балла, что выше мирового рекорда, установленного ими же на чемпионате Европы в 2022 году — 157,46.