«Привыкли быть на голову выше». Леонова — о четверных элементах Мишиной и Галлямова

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова считает, что спортивной паре Александра Галлямова и Анастасии Мишиной необходимо усложнять программу из-за высокой конкуренции.

«Думаю, у Анастасии и Александра получится освоить четверной выброс. Ребята перспективные, привыкли быть на голову выше остальных. Усложнять программу надо, конкуренция высокая. Надеюсь, это станет фишкой их выступлений», — приводит слова Леоновой «Матч ТВ».

Спортсменка также заявила, что прыгать сложные элементы будут, несмотря на невысокую стоимость, потому что их ценят зрители.

Напомним, ранее сам фигурист говорил, что они с Мишиной находятся на этапе изучения и отработки четверного выброса и подкрута, но для внедрения его в программу нужно больше времени.