Тарасова — о молитве Баха за отмену Игр дружбы: наверное, он сошёл с ума

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на разговор президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Глава международной организации во время звонка пранкеров «помолился», чтобы предотвратить проведение в России Всемирных игр дружбы.

«Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошёл с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», — сказала Тарасова в интервью ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв призвал Организацию Объединённых Наций (ООН) расследовать заявления главы МОК Томаса Баха, сказанные в общении с пранкерами. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бах стал дирижёром антироссийской деятельности в организации.