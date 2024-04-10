Глава МОК «помолился» с пранкерами из России, чтобы прервать проведение Игр дружбы

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время звонка российских пранкеров «помолился», чтобы предотвратить проведение в России Всемирных игр дружбы. Звонок показали 2 апреля в эфире Первого канала.

В рамках «молитвы» пранкер Лексус, который переоделся в африканского политика, попросил Баха и замглавы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса положить руку на сердце и произнести слова во имя «святых Вована и Лексуса», чтобы принять правильное решение и предотвратить Игры дружбы.

После «ритуала» Схинас заявил, что теперь, когда у них есть божественное вдохновение, ничего не может пойти не так.

Фото: Скриншот разговора пранкера с представителем МОК и Евросоюза

Ранее, во время разговора с со Схинасом и Бахом, переодетый пранкер рассказал, что их страна хочет поехать на Игры дружбы, но этим они могут подвергнуть риску участие на Олимпийских играх.

Напомним, глава МОК призывал страны бойкотировать Всемирные игры дружбы, которые пройдут 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.