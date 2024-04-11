Леонова: понимаю, что Валиева точно сама не ходила в аптеку покупать допинг

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась своим мнением касательно дисквалификации Камилы Валиевой за положительную допинг-пробу.

«Я точно понимаю, что Камила точно сама не ходила в аптеку покупать себе допинг, не купила и не выпила его. Бедная девочка оказалась в такой ситуации, все обвинения в её адрес не заслужены. Просто нашли самую сильную уникальную спортсменку и устранили её, вот и всё.

Если она соберётся и после этого всего сможет привести себя к победе на чемпионате России, поедет на «международку» и ещё получит медаль на следующей Олимпиаде – это, конечно, будет невероятный прорыв. Для меня, даже несмотря на то, что она сейчас не выступает, она всё равно самая сильная фигуристка в одиночном катании», — приводит слова Леоновой «ТИ-Спорт».