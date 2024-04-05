Дисквалификация Валиевой или уход Туктамышевой? Выбираем самое неожиданное событие сезона

Фигурное катание — спорт очень богатый на драматичные события, и этот сезон не стал исключением. Мы пережили несколько завершений карьер, остались в шоке от четырёхлетней дисквалификации Валиевой, а сейчас, в межсезонье, не перестаем удивляться трансферам. Сюжеты в фигурном катании с каждым годом становятся все более поразительными и непредсказуемыми, но потому мы этот спорт и любим. Собрали для вас самые неожиданные события сезона-2023/2024 — продолжаем нашу серию рейтингов.

Приостановка карьеры Туктамышевой, дисквалификация Валиевой, четверной аксель Дикиджи, а может, что-то другое? Вы можете выбрать что-то одно или всё сразу!

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