Дисквалификация Валиевой или уход Туктамышевой? Выбираем самое неожиданное событие сезона

Фигурное катание — спорт очень богатый на драматичные события, и этот сезон не стал исключением. Мы пережили несколько завершений карьер, остались в шоке от четырёхлетней дисквалификации Валиевой, а сейчас, в межсезонье, не перестаем удивляться трансферам. Сюжеты в фигурном катании с каждым годом становятся все более поразительными и непредсказуемыми, но потому мы этот спорт и любим. Собрали для вас самые неожиданные события сезона-2023/2024 — продолжаем нашу серию рейтингов.
Приостановка карьеры Туктамышевой, дисквалификация Валиевой, четверной аксель Дикиджи, а может, что-то другое? Вы можете выбрать что-то одно или всё сразу!
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Четверной аксель Дикиджи
Четверной аксель — прыжок, который упорно ассоциируется с Ильёй Малининым. Казалось, этот элемент подвластен только американскому фигуристу и ещё долгое время его никто не сможет повторить. Но Владислав Дикиджи опроверг все домыслы. Наш фигурист задался целью во что бы то ни стало овладеть четверным акселем, и у него это получилось! Блестящее исполнение прыжка на тренировке похвалил даже сам Малинин.
Приостановка карьеры Туктамышевой
Казалось, если и есть что-то постоянное в нашем фигурном катании, то это Елизавета Туктамышева. Фигуристка безостановочно соревновалась практически до 27 лет, не испытывая серьёзных проблем с мотивацией. Но они настигли и её. Отсутствие международных стартов заставило Лизу переосмыслить свой путь и удариться в поиски чего-то нового, что будет увлекать её так же, как и фигурное катание. Сейчас Туктамышева пробует себя в журналистике, однако со спортом она окончательно не прощается, оставляя вероятность однажды вернуться.
Дисквалификация Валиевой
Казалось, к этому событию все были готовы ещё с февраля 2022 года. Но вердикт CAS оказался настолько жесток, что даже некоторые арбитры из судейской панели посчитали его чрезмерным. Четырёхлетний срок дисквалификации практически ставит крест на спортивной карьере Камилы Валиевой. Это до сих пор сложно осознать.
Завершение карьеры Самарина
Александру Самарину 25 лет — казалось бы, для мужчины-одиночника это самый расцвет сил. Но именно в этом возрасте вице-чемпион Европы решил завершить карьеру. Самарин признался, что чувствует себя истощённым и в эмоциональном, и в физическом плане, поэтому понял, что надо двигаться дальше. Но нам Саши будет очень не хватать!
Переход Мозалёва к Тутберидзе
Школа Этери Тутберидзе не славится сильной мужской группой, поэтому увидеть в ней Андрея Мозалёва было очень неожиданно. Чемпион мира среди юниоров в последние годы находится в кризисе, но пойти решать свои проблемы к не самому опытному тренеру мужчин — действительно неординарный поступок. Интересно, что же из этого получится.
Переход Ветлугина к Рукавицыну
Переходы от Алексея Мишина — очень редкое событие, поэтому трансфер Матвея Ветлугина к Евгению Рукавицыну не мог не удивить. Пока что огромный потенциал фигуриста так и остается нереализованным, поэтому понятно, почему он захотел перемен. Но сможет ли ему помочь Рукавицын, у которого и без того много статусных учеников? Будет интересно на это посмотреть.
Завершение карьеры Тарасовой и Морозова
Эти фигуристы очень давно соревнуются на высоком уровне, они прошли два полноценных олимпийских цикла. Но новость о завершении ими карьеры всё равно стала неожиданной. Женя и Вова не стали долго тянуть с заявлением, рассказав о своих намерениях спустя несколько месяцев после последних соревнований. Особенно ценно, что фигуристы не стали играть в приостановку карьеры, а сразу честно во всём признались.
Сальто Адама Сяо Хим Фа
После Сурии Бонали никто на соревнованиях высокого уровня не осмеливался исполнять запрещённое сальто. Но эту традицию решил прервать её соотечественник Адам Сяо Хим Фа. Француз задался целью привнести изменения в фигурное катание, и начать исполнять сальто показалось ему крутой идеей. Фигурист настаивает, что этот элемент не такой опасный, как это кажется на первый взгляд, и верит, что когда-нибудь за сальто перестанут штрафовать.
Возвращение Алисы Лью
Два года назад Алиса Лью объявила о завершении карьеры, но оказалось, что это временное решение. В начале весны американская фигуристка опубликовала видео, где показала, как восстанавливает тройные прыжки, и анонсировала своё возвращение. Что же из этого выйдет — увидим уже в следующем сезоне. Может, у Каори Сакамото вновь появится сильная конкурентка?
Распад дуэта Шанаева/Дрозд
В прошлом году Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали вице-чемпионами России, в этом же их настиг спад, который пара пережить не смогла. Эпидемия распадов продолжает преследовать наши танцы на льду уже третий год. Страшно представить, что ещё нас может ждать в межсезонье.
Травма Морозов и слухи о смене гражданства
Дуэт Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко после контрольных прокатов казался самым многообещающим из новоделов. Они действительно могли показать многое, если б не злосчастный этап Гран-при в Красноярске, где Елизавета Шанаева зацепила Аннабель коньком. Фигуристка стоически справлялась с болью в первые мгновения и даже вышла на прокат, который оказался близок к идеалу. Но вскоре стало понятно, что травма Морозов серьёзнее, чем могло показаться с первого взгляда — ей наложили несколько швов.
Но далее произошло нечто более странное. Поползли слухи, что Аннабель и Игорь приняли решение сменить гражданство и перейти в сборную Франции. На российских стартах после Гран-при в Красноярске они так и не появились, уехав в США, так что всё возможно.