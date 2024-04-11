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«Так делал Нэйтан». Леонова рассказала, чем Малинин напоминает ей Чена

«Так делал Нэйтан». Леонова рассказала, чем Малинин напоминает ей Чена
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о прогрессе американского фигуриста Ильи Малинина, который ранее завоевал дебютное золото ЧМ.

«Когда он только появился, то не был очень примечательным. В принципе делал то, что и все. А сейчас он уникален тем, что он стабильный. Стабильно хорошо выступает, выгрызает себе путь к золотым медалям с лёгкостью. Его ничто не останавливает, он продолжает учить и исполнять все четверные прыжки на свете и показывает то, что его не догнать. Вот этим он и восхищает. И не будем забывать, что этот парень не только прыжками занимается, но и очень здорово катается в целом.

Я думаю, что если бы он на соревнованиях (ЧМ) даже не показал такого потрясающего выступления, то всё равно, скорее всего, был бы там первым. Но вот эта его стабильность просто поражает. Так в своё время делал американский фигурист Нэйтан Чен. То, с какой лёгкостью он это делает, подкупает. Илья выступал, я смотрела и четверные выглядели, как тройные прыжки. Но я понимала, что это четверные. Это очень здорово. Малинин два года назад и сейчас – это два разных спортсмена. Он подрос во всём», — приводит слова Леоновой «ТИ-Спорт».

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