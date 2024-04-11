Леонова: поддерживаю тех, кто готов выйти на международные старты даже без флага и гимна

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова рассказала, какую сторону занимает в дискуссии, касающейся осуждения желания российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

Сейчас спор активно развернулся в спортивном сообществе после того, как глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе унизительно. Она назвала атлетов с подобным желанием «командой бомжей».

«Лично я стала бы выступать. Дело каждого – считать это предательством или нет. Некоторые спортсмены придерживаются такой же позиции и просто наотрез отказываются туда ехать. А кто-то, наоборот, говорит, что поедет в любом случае. Это два отдельных лагеря. Но я поддерживаю тех, кто готов выйти на международку даже без флага и гимна, чтобы показать себя, наше катание, посмотреть на других», — приводит слова Леоновой «ТИ-Спорт».