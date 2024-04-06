Громкий скандал в российском спорте. Пескову пришлось отвечать на едкие слова главы ОКР

Российский спорт по-прежнему знатно трясёт. И ладно, если бы обстановку расшатывали извне. Но внутри спортивного общества нет общего согласия, и порой спортивные чиновники говорят такое, что диву даёшься.

Может быть, иногда лучше соблюдать режим тишины?

«Команда иноагентов»

5 апреля масла в огонь плеснул президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Некогда главный по Олимпиаде в стране назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые хотят выступить на Играх в Париже. Таким образом он поддержал высказывание главы ФХГР Ирины Винер, которая назвала нейтральных атлетов из России «командой бомжей». Такое чувство, что функционеры соревнуются в едкости изречений.

Станислав Поздняков Фото: РИА Новости

Позднякову ответили. Прокомментировали слова главы ОКР даже Песков с Матыциным. Вы удивитесь, но они не поддержали позицию коллеги.

Вот что сказал пресс-секретарь президента страны:

«Каждый спортсмен определяет свою позицию, и, конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов на Олимпийских играх, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они всё равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», – приводит слова Дмитрия Пескова «РИА Новости Спорт».

Удивительно, но с Поздняковым не согласилась даже Ирина Винер.

«Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК», – приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

«Бомжами» были и до Парижа

«Иноагенты», «бомжи» – всё это одной масти выражения. Унизительные для спортсменов. Хотя Рублёв с Медведевым на них внимания не обращают.

Важно другое.

Почему же ни Винер, ни Поздняков не выступали с аналогичными речами во время Игр в Пекине и Токио? Разве там мы представляли свою страну с флагом и гимном? Разве по их логике можно назвать достойным появление спортсменов ОКР на высшей ступени пьедестала почёта под первый концерт Чайковского?

Да, этим летом в Париже не зазвучит даже Чайковский. Но имеет ли это значение, когда спортсмен, который связывает себя с Россией, победит на теннисном корте или на борцовском ковре? Мы что, не будем знать, откуда он? Все соперники тоже знают, что Даниил Медведев – россиянин. И что он оказался без флага по причинам, связанным с большой политикой.

Поддержка? Нет, не слышали

В такие моменты надо помнить о человечности. Неважно, кто ты: глава ОКР, пресс-секретарь президента или же сортировщик заказов в онлайн-магазине. Не стоит обособлять тех, с чьим мнением ты не согласен.

Теннисисты молодцы. И борцы молодцы, и дзюдоисты – тоже. Здорово, что они хотят выступать на Олимпийских играх. Это их жизнь, их право.

Нам сложно понять психологию профессионального спортсмена. Для Садулаева с Найфоновым Олимпиада – больше, чем жизнь. Это всё! А вместо ценной поддержки они получают копья в спину. Так не надо удивляться тому, что многие наши атлеты меняют паспорт, убегая от агрессии.

Должны ли нейтральные спортсмены ехать на Игры за счёт государства? Это уже совсем другой разговор, и этот вопрос можно и нужно спокойно, без эмоций обсуждать. Найдут деньги сами? Пусть едут! Государство и граждане хотят поддержать нейтрального атлета? Тоже неплохо.

Главное – не переходить на оскорбления и оставаться человеком. Современный мир и так стал довольно жестоким. Не хватало ещё, чтобы в сфере спорта нас разделили по принципу «за или против всех».