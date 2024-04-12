Дюамель — о Валиевой: никто в таком возрасте не принимает более 50 добавок самостоятельно

Канадская фигуристка Меган Дюамель, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в парном катании, говоря о деле Камилы Валиевой, заявила, что спортсмены в подростковом возрасте не стали бы принимать более 50 добавок по собственному желанию.

«За всю свою спортивную карьеру я ни разу не принимала антибиотики и подвергала сомнению любые витамины. Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла. Спортсмены, которых я знаю, ставили под сомнение всё и принимали, может быть, только ибупрофен и несколько видов витаминов, всё.

Когда приходило время составлять список того, что мы принимали в течение определённого периода времени, в моём списке были одни и те же названия: железо, магний и кальций. Списки, которые предоставляли китайские и российские фигуристы, иногда были заполнены и с лицевой, и с оборотной стороны листа», – приводит слова Дюамель Reuters.

Напомним, CAS принял решение о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки за нарушение антидопинговых правил.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.