Жулин раскрыл, какой процент от призовых за шоу получает от своих фигуристов

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин ответил, кто в фигурном катании зарабатывает больше – спортсмены или тренеры.

«Ну конечно, фигуристы. Почему это? Потому это. Потому что у них чёс, а у нас чёса нет уже. Конечно, кто как. Как договоришься со спортсменами. Если они мало того что талантливые, но ещё и честные, то тогда, конечно, тренер получает от них определённый процент. В основном это 30% от суммы призовых. Она испокон веков. Я знаю, что одиночники иногда платят 50%. Но это не на контрактной основе, это чисто на человеческих отношениях», — сказал Жулин на YouTube-канале «Каток».

Отметим, что в рамках этого же шоу двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что отдавала своим тренерам 30% доходов с участия в шоу.