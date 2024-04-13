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Зачем Алина Загитова ходила в свадебный салон — тайна раскрылась на шоу Этери Тутберидзе: номер-посвящение бабушке, фата

«Абика, я тебя люблю!» Стало ясно, зачем Загитова ходила в свадебный салон
Валерия Кукалева
Алина Загитова
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Тайна трогательно раскрылась на шоу Тутберидзе в Москве.

Вечером 11 апреля олимпийская чемпионка Алина Загитова заинтриговала поклонников, посетив свадебный салон.

«Ребята, по-моему, это самый неожиданный «кружочек» в моём телеграм-канале. Посмотрите, где я. В магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это?» — говорила фигуристка на видео в соцсетях.

Затем она выложила и загадочное фото в свадебном платье и фате — оно было сделано со спины. Позже оказалось, что в образе позировала подруга Алины, а сама спортсменка добавила: «Все подробности завтра…»

Посмотреть фото и видео можно здесь:
Видео
«Интересно, к чему это?» Алина Загитова опубликовала видео из свадебного салона
Фото
Алина Загитова опубликовала фото в свадебном платье

На завтра — то есть на 12 апреля — в Москве было запланировано грандиозное шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Фигуристы выходили на лёд «Мегаспорта» после чёса по регионам и выступления в Санкт-Петербурге.

И там кое-что действительно раскрылось!

Свадебная фата была частью костюма в новом показательном номере Загитовой — оказалось, Алина посвятила этот номер бабушке, которая мечтала, чтобы внучка откаталась именно под эту музыку — вальс «Мой ласковый и нежный зверь».

Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе в Москве

Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе в Москве

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После проката спортсменка трогательно обратилась к любимой бабушке, ласково назвав её по-татарски — Абика.
«Для меня этот номер очень многое значит. Во-первых, потому что я сегодня перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда-нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе.

Я безумно ей благодарна за всё, что она делает для меня, сделала, ведь она самый чуткий, самый любимый человек, потому что она проходила со мной как победы, так и поражения. Абика, я тебя люблю!»

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Высказавшись на льду, Алина не стала выходить к журналистам в микст-зону. Ни после этого номера, который был в первом отделении, ни после второго — под «Дом летающих кинжалов» на китайскую тематику. Именно благодаря этому номеру на шоу в Петербурге появился мем про «сородичей».

Алина назвала так китайцев:
«Специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев». Загитова — о новом номере
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