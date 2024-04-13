Медведева: сейчас у нас каждый старт — это чемпионат России, огонь полыхает

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о словах чемпиона Европы 2020 года Дмитрия Алиева касательно отсутствия мотивации из-за международного бана.

«Ты выигрываешь чемпионат России и думаешь: господи, слава богу, я отобрался на чемпионат Европы, съезжу туда. Приезжаешь – день приезда, выходной, на следующий день там одна получасовая тренировка, можно поехать погулять там, по той же Братиславе, солнышко, короткую откатать, произвольную один раз откатать, да и нормально.

На чемпионаты Европы ты ездишь как на отдых, а из-за того, что все сейчас варятся в одной стране: и девчонки, и пары, и мальчики, все меняются, становятся сильнее, но варятся в одной вот этой вот каше, просто Спартакиада превращается в чемпионат России, то есть все, кто есть на чемпионате России, те же есть на Спартакиаде, то есть ты включаешь, и у тебя каждый российский старт — это чемпионат России, да, огонь полыхает», — сказала Медведева на YouTube-канале «Каток».