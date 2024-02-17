Фигурист не оскорблял соперников, а говорил об общих «болях». Они с тренером всё объяснили

В первый день фигурной Спартакиады в расписании не было главного вида — женского одиночного катания. Главным возмутителем спокойствия не на льду, а в микст-зоне стал Дмитрий Алиев — фигурист из Санкт-Петербурга, который в этом сезоне не попал на пьедестал чемпионата России.

24-летний Алиев занял в короткой программе восьмое место из 11 участников: запорол четверной тулуп, недокрутив его, второй квад также не исполнил — получился каскад из тройных прыжков. Дмитрий получил 88,99 балла и приличные компоненты, — а потом вышел к журналистам и выдал спич, который был расцитирован.

«Перегорел? Наверное. Ещё у нас от старта к старту одни и те же участники. Всё хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня не стоит, понимаете…» — сказал Алиев.

Дима продолжил:

«Я недавно общался со своим другом, в прошлом фигуристом достаточно титулованным, и я понял, что самый главный старт, который был в те годы — это чемпионат России. А здесь у нас практически каждый старт чемпионат России. Это круто, но я в этих условиях не чувствую правила, на меня не работают многие моменты. Но, может быть, всё изменится».

На слова Алиева последовала реакция

Разумеется, слова фигуриста не остались незамеченными – не столько фраза, которая стала крылатой и которую Елена Вайцеховская назвала «с уклоном в сексопатологию», сколько сам посыл о нехватке мотивации.

«Хочется тупо уточнить: где именно, Дима, ты с Хавьером соревновался? На ЧЕ-2018 в Москве — единственных соревнованиях, где вы вдвоём оказались на пьедестале и где Хавьер «привёз» тебе 20 с хвостиком баллов? Странное восприятие реальности, скажем прямо. Возможно, поэтому и не стоит. Так кататься на публике, всё ещё за тебя болеющей — точно не стоит. С ударениями поиграйтесь сами», — написала журналистка в своём телеграм-канале.

Дмитрий Алиев, Хавьер Фернандес и Михаил Коляда с медалями чемпионата Европы — 2018 Фото: РИА Новости

«Когда он успел перегореть? — не поняла и Татьяна Тарасова в беседе с «Матч ТВ». — В этом сезоне ни разу хорошо не катался. Он что, 1 сентября перегорел? Надо спросить у тренера и у него самого, сможет ли он заново завести себя».

Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова уверена, что Алиев говорил бы по-другому, если бы лучше выступал.

«Дмитрий имеет право на своё мнение, но если бы этот сезон у него удался, то всё бы его устраивало. Возможно, эти слова являются не оправданием, а реальным внутренним состоянием, но в любом случае если бы этот сезон пошёл лучше, то он был бы более радостным», — сказала экс-фигуристка.

Тренер Алиева поспешил прояснить слова ученика

Произвольная программа удалась Дмитрию в разы лучше — он выдал вдохновенный чистый прокат с тремя четверными — лутцем, сальховом и тулупом.

А в микст-зону с ним вышел тренер Евгений Рукавицын и обрушился на журналистов за то, что вчерашнюю фразу не нужно было публиковать, да и про мотивацию Дмитрия поняли совсем не так.

Вот его слова целиком:

«Среди вас очень много порядочных и рациональных людей. С большим уважением отношусь к вашей профессии, но позволю себе прокомментировать вчерашний день. Знаю, что Дима очень эмоциональный человек, откровенный, любящий. И я буду говорить откровенно — возможно, вчера все были не в восторге от фразы, которую он сказал. Но была просьба — не печатать. Её проигнорировали.

Возможно, был момент, когда пришлось это сказать. В какой-то степени было разочарование. В том прокате виноваты только мы, точка. У нас нет проблем с мотивацией, я это хочу подтвердить. Я ребят воспитываю, как бы это пафосно ни звучало — включи патриотизм. И они такими являются. Мы прожили непростую ночь, скажу я вам. Немного есть, что сказать, я стараюсь молчать, не давать лишних интервью, но начал с того, что среди вас очень много порядочных профессиональных людей.

Вчера Дима позволил себе чуть откровенничать про себя, не про глобальные процессы — имею в виду нехватку мотивации, хочу выступать на чемпионате мира. Нет, не про это был спич. Разговор был про то, что, когда на чемпионатах страны — это тоже пример, попробуйте меня услышать — большие спортсмены отбираются на серьёзные турниры, в коридорах стоит звон, треск от напряжения. Спортсмены высшего уровня в момент идеальной формы берут от этого напряжения и треска какую-то частицу — адреналин, что угодно — которая даёт эффект разорвавшейся бомбы в том плане, что когда идеальная форма, и тогда человек выдаёт сверхкатание. Он говорит об этом — он ждал, но этого кусочка почему-то не было.

Дмитрий Алиев Фото: РИА Новости

Никто не виноват. Мы рады кататься здесь, счастливы кататься здесь, у нас было огромное количество разных предложений, но мы даже их не обсуждали — условно смену гражданства. Мы патриоты, мы катаемся здесь и катаемся за Россию и в России. Мы не стремимся за границу, мы рады здесь, пусть они нам завидуют — вот с какой философией мы живём, вот почему я пришёл сюда сейчас».

Алиев опроверг то, что не уважает соперников

Помимо возмущения по поводу странных формулировок о мотивации, было и недовольство тем, что Алиев якобы оскорбил своими словами соперников. Тем не менее на деле это оказалось не так. Дима тоже не стал молчать и прятаться и честно прояснил двусмысленные моменты своей речи:

«Мой тренер говорит, что я очень эмоциональный человек. Возможно, это моя слабость, я не умею просто так взять, и чтобы это слово не попало в мой мир. Никогда не слежу и не читаю никаких комментариев, но в этот раз натолкнулся глазами, понял, что эту ситуацию комментирует и Татьяна Анатольевна Тарасова. Мне даже немножко смешно стало, что это раздули и обратились к Татьяне Анатольевне.

Те же комментаторы — да с каким тебе Хавьером соревноваться, он тебе по 20 баллов «привозил». Но вы не знаете полного мира фигурки. Я с каждым общаюсь очень хорошо — я душевный пацан, который к любому может подойти и сказать: Владу [Дикиджи], Моте [Ветлугину]… Я кому-то даже помогал. Нет такого, что они для меня никто и они меня не мотивируют. Я соревнуюсь сам», — сказал фигурист.

Произошедшая ситуация оказалась банальным недопониманием. Возможно, Алиеву стоило аккуратнее подбирать слова, но, с другой стороны, он не стал игнорировать существование реальной проблемы. В отличие от других фигуристов, он не стесняется говорить о своих болях, которые, надо отметить, у всех общие. И клевать Диму только за то, что он был честен со своими болельщиками, наверное, не стоит. В конце концов, он борется и не уходит из спорта, показывая, что может кататься на самом высоком уровне и последнего слова в фигурном катании он ещё не сказал.