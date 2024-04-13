«Ё-моё, это некрасиво». Траньков рассказал о поведении пары Косторной и Куницы

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, России, а ныне тренер Максим Траньков рассказал о своём отношении к паре Алёна Косторная и Георгий Куница.

«Я хочу помочь этой паре, и попытаюсь это сделать. Может быть, они меня посмотрят и услышат. Они пришли в наш храм парного катания. Парники – это немножко свой мир. У нас существует кодекс поведения.

Я прекрасно знаю характер Алёны Косторной, и не могу сказать, что я прямо поклонник её поведения. У меня с этим связана своя история. Когда я только пришёл с Морозовым и Тарасовой на каток к Тутберидзе, мы катались вместе с одиночниками. И вот идёт тренировка. Смотрю, как Косторная прыгает тройной аксель, и за своей парой слежу. Она заходит, пропускает прыжок и просто на весь лёд с нецензурной бранью на меня начинает орать, мол, какого ты тут стоишь?

Моя реакция в любое другое время была бы… очень понятная. Но в тот момент я должен был это съесть, потому что только пришёл, потому что тут сидит Этери Георгиевна. Это моё первое знакомство с девочкой, которую я боготворил и за которую болел.

Такое поведение, к сожалению, перешло, видимо, и на Гошу Куницу. Например, на тренировке на чемпионате России катается пара Алены и Гоши. И вот стоим мы, тренеры, судьи сидят смотрят тренировку. Мы, парники, всегда на тренировке знаем заходы, мы уступаем. Конечно, бывают ситуации, когда кто-то кому-то мешает. Если это прямо уже надоедает, ты в раздевалке говоришь: слышь, чувак, смотри под ноги. Но это никогда не происходит на льду. Допустим, возникает какая-то ситуация случайно, мы всегда скажем: блин, извините, пожалуйста. У нас так принято, нас так воспитывают. В какой-то момент мы наблюдаем: заходят Алёна с Гошей на поддержку, и в трёх метрах от них падает пара Шегай/Шамшуров. Они очень молоденькие, неопытные. Девочка упала с прыжка. Вот она только упала, а Гоша поднимает. И он не сделал эту поддержку, поворачивается и на весь лед: ты чего там сидишь? Опять этот мат стоит. Официальная тренировка, ну ребята! И мы все переглядываемся: ну ё-моё, это некрасиво. Поэтому мой совет ребятам: прислушаться, и если вы парники, то ведите себя как парники», — сказал Траньков на YouTube-канале «Каток».