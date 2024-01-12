Косторная с Куницей круче новых чемпионов Европы! Алёна и Георгий могли бы взять золото

Результаты спортивных пар на чемпионате Европы показали, что Алёну Косторную и Георгия Куницу можно уже спокойно отправлять бороться на международную арену. Во всяком случае, в состязаниях с лучшими европейскими спортсменами они точно не затерялись бы. Более того: они вполне могли выиграть в Литве первый совместный титул, дополнив его двумя малыми медалями: бронзой и золотом.

Конечно, судить о перспективах Алёны и Гоши очень сложно, ведь пока они выступали исключительно на внутренних стартах. Как встретят новоиспечённую пару зарубежные судьи — загадка, и ответ на неё мы, очевидно, получим не раньше, чем в следующем сезоне. Но даже так нельзя отрицать, что, участвуй они сейчас в Евро-2024, им реально было бы там всех обыграть.

А ведь Алёна только начинает свой путь в парном виде! Такими темпами они с Гошей ещё всех догонят, перегонят и проявят себя во всём блеске. Дайте лишь срок!

«Сырой» «Ангел» Косторной и Куницы сильнее проката бронзовых призёров чемпионата мира

По итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате Европы преодолеть отметку в 70 баллов удалось только грузинам Анастасии Метёлкиной и Луке Берулава. В первый соревновательный день они заработали за чистый прокат 71,30 балла. Следом за ними расположились представители Германии Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе с 69,63 балла. Они тоже катались без ошибок. Третьим результатом в короткой отметились итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе — 67,05 балла. Вот у них не всё прошло гладко: подвёл тодес, который они выполнили на второй уровень сложности, а на вращении была допущена помарка. Большинство арбитров, правда, закрыли на это глаза: минусы за качество исполнения элемента (GOE) поставили двое судей, что почти не сказалось на общей оценке.

А теперь вспомним лучшие баллы Алёны Косторной и Георгия Куницы в короткой программе — 68,06. То есть они могли бы подвинуть пару из Италии на Евро и выиграть малую бронзу! И это речь о том самом прокате в Омске, после которого Алёна устроила разнос судейству. Фигуристка не сомневалась, что они с Гошей заслужили более высокую оценку за компоненты. Возможно, и так. Но за технику они действительно способны были набрать несколько больше. Камнем преткновения для них тогда стала тройная подкрутка. Алёна и Георгий сделали её на первый уровень сложности и со скомканным выходом. Тодес также дался им нелегко и получился на второй уровень.

Тем не менее в целом контент в короткой у Косторной и Куницы сопоставим с тем, что продемонстрировали лидеры на этом чемпионате Европы. С тодесом, как выяснилось, бывают проблемы и у таких опытных пар, как Беккари/Гуаризе, а неприятности с подкруткой Алёна и Георгий компенсируют дорогим параллельным тройным флипом. Сильнейшие европейцы ограничиваются тройными сальховами и тулупами. Да и в приземлении с выброса тройной риттбергер Алёна держится молодцом.

По сути, ощутимо круче их с Гошей по короткой программе на Евро-2024 были только Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. С действующими победителями финала Гран-при Володиной и Хазе они конкурируют заочно на равных.

Кроме того, показательны результаты бронзовых призёров чемпионата мира – 2023 итальянцев Сары Конти и Никколо Мачи. Они откатались в первый день Евро на 61,52 балла. Алёна с Георгием за выступление с «сырой» постановкой «Ангел» на чемпионате России и то набрали больше!

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Европейские пары с трудом справляются с прыжками

Вряд ли кто-то надеялся на суперрезультаты пар в произвольной чемпионата Европы. Но то, что они будут всё-таки выше, чем лучшие баллы Косторной и Куницы, казалось логичным. Как бы не так! На чемпионате России Алёна и Георгий получили 136,41 балла. А новая лучшая европейская пара Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе — 132,14.

Важно подчеркнуть, что с этой оценкой итальянцы выиграли произвольную. Грубых ошибок не допускали, но с трудом осилили параллельный каскад из тройного тулупа, одинарного и двойного акселей, а также сольный тройной сальхов. Из-за помарок на этих прыжках немного потеряли в GOE, но некритично. Другое дело, что сами по себе данные элементы откровенно дешёвые, и страшно осознавать, что это контент чемпионов Европы.

Алёна и Георгий с каскадом тройной флип — двойной аксель — двойной аксель и сольным тройным лутцем смотрелись бы с малым золотом за произвольную в Литве определённо приличнее.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Прокат других итальянцев, Ребекки Гиларди и Филиппо Амброзини, тоже поразил удивительно слабыми прыжками: сольный тройной сальхов с ошибкой на выезде и каскад из двух двойных и одинарного акселей. Похвально, что они справились с выбросом тройной лутц, но проседание по прыжковой части закономерно привело их к довольно скромным для главного старта 130,81 балла. Для сравнения Косторная с Куницей на этапе Гран-при России в Москве набрали 132,15 балла за произвольную. Это было их второе соревнование как пары.

Третий результат в произвольной на Евро достался Марии Павловой и Алексею Святченко, которые выступают за Венгрию. Арбитры, явно недружелюбные к участникам с российскими корнями, их засудили, найдя к чему придраться в чистой программе. Но они и сами помогли себя потопить, потеряв уровни на двух поддержках и вращениях. 128,73 балла принесли им малую бронзу во второй соревновательный день, но этого не хватило, чтобы подняться на подиум.

Лидеры после короткой, грузины Анастасия Метёлкина/Лука Берулава и немцы Никита Володин/Минерва Хазе, неожиданно серьёзно напортачили, когда до желанных основных медалей было уже рукой подать. За неудачные произвольные судьи поставили им 124,84 и 121,06 балла соответственно. Худший результат Косторной и Куницы — 124,71. На дебютном старте, между прочим. Опускаем занавес.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Косторная с Куницей могли выиграть золото на чемпионате Европы

Смотреть на итоговые суммы баллов за короткую и произвольную у пар на чемпионате Европы в Литве особенно больно. Никто! Никто не преодолел порог в 200 баллов. Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе ликовали, когда поняли, что завоевали золото и громкий титул. Но впору было плакать. Что это за победители, которые заработали всего 199,19 балла? У серебряных медалистов Метёлкиной/Берулавы и бронзовых призёров Гиларди/Амброзини суммарные оценки ещё ниже: 196,14 и 195,68 балла.

Напомним, личный рекорд по сумме обеих программ у Косторной и Куницы на данный момент остановился на отметке 200,15 балла. Пробить две сотни для них было очень важно, и они искренне радовались этому достижению на минувшем чемпионате России. На фоне результатов лидеров нашей сборной это оценка, безусловно, потеряется, но по меркам чемпионата Европы Алёна с Гошей демонстрируют уровень топов. Участники европейского первенства не смогли дотянуться до текущего «беста» новоиспечённой российской пары.

Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Невероятно, но Алёна и Георгий могли бы занять сейчас первое место в Литве, разделавшись с фигуристами, которые катаются в парной дисциплине значительно дольше!

Жаль, что реальной битвы Косторной и Куницы с парниками на международной арене в ближайшее время не состоится. По крайней мере, до следующего сезона. Будет очень интересно посмотреть, как они проявят себя в конкуренции с иностранными соперниками. На главные старты их, разумеется, едва ли отправят, но будут другие турниры, где они смогут бросить вызов той же тройке этого чемпионата Европы.