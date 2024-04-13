Траньков назвал «фамилию мамы» одной из предпосылок лёгкого перехода Дэвис в Грузию

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, России, а ныне тренер Максим Траньков высказался о переходе танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в сборную Грузии.

«Лёгкость перехода зависит от решения федерации и от того, выполнены ли все критерии перехода. У этой пары были выполнены все критерии перехода: они вернули деньги, которые были потрачены на их подготовку. Плюс мы не забываем, что у грузинской фигуристки Дэвис фамилия мамы – Тутберидзе. Это тоже фамилия явно не русская. Все предпосылки для того, чтобы получить грузинское гражданство.

Я объясню, почему заступаюсь. Не потому, что работаю в штабе Тутберидзе. Я заступаюсь, потому что я катался… Вы забыли, кто выиграл Олимпийские игры в парном катании в Сочи? А откуда взялась Волосожар? Она из Украины. То есть у нас натурализованные спортсмены кататься в России могут, а из России уезжать не могут», — сказал Траньков на YouTube-канале «Каток».